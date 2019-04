'Procuroarea lui Dragnea', anunt disperat: Lancranjan l-a pierdut pe Klaus

Ocupată cu diverse comunicate de presă ale asociaţiei din care face parte, Alexandra Carmen Lăncrănjan şi-a pierdut pisica. Şi nu orice pisică, ci un motan pe care l-a botezat cu prenumele preşedintelui - Klaus.

Procurorul DNA care instrumentează dosarul Tel Drum, în care este urmărit penal Liviu Dragnea, lansează un apel public pe Facebook, după ce şi-a pierdut motanul.

"AJUTATI-NE SA GASIM MOTANUL RATACIT! Klaus a plecat ieri de acasa in zona Gradina Icoanei- Piata Galati si nu a mai gasit drumul inapoi! Daca l-ati vazut, va rog, mesaj in privat! Este usor de recunoscut ca are mai putina blana pe jumatate de coada si este cam blegut! Dar mie imi este foarte drag asa ca orice informatie este utila!", scrie Lăncrănjan pe Facebook.

În ciuda interesului public enorm pentru această speţă, dosarul Tel Drum nu a fost trimis la instanţă nici la un an şi jumătate de când liderul PSD a fost pus sub urmărire penală. Între timp, procurorul Lăncrănjan are o activitate intensă în cadrul Asociaţiei pentru Apărarea Statului Procurorilor, una dintre organizaţiile care reacţionează prin comunicate de presă la aproape toate evenimentele majore din domeniul justiţiei.