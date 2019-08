Procuror, despre MASACRUL de la Spitalul Sapoca: Barbatul nu a fost audiat. E in sevraj, sedat si pazit

spital sapoca 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Barbatul de 38 de ani care a omorat patru pacienti si a ranit alti noua la Spitalul Sapoca din Buzau nu a fost inca audiat, fiind in spital, sub tratament si paza, au declarat reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau. Potrivit loctiitorului purtatorului de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, Radu Florin Catalin, in acest caz, deocamdata, se fac cercetari pentru omor calificat, iar suspectul nu a fost inca audiat. „Nu a putut fi audiat, in starea in care se afla nu se poate, fiind in sevraj si fiind sedat, nu se poate. Deocamdata, el este in spital, sub tratament si sub paza", a declarat Radu Florin Catalin. CARNAGIU! Un barbat internat la un spital de Neuropsi ...