Procurori generali din peste 40 de state americane investigheaza Google, Facebook si alte companii de tehnologie

Două grupuri de procurori generali din peste 40 de state federale americane au anunţat vineri investigaţii separate împotriva unor mari companii de tehnologie, între care Google şi Facebook, transmite Reuters. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Prima investigaţie, condusă de procuratura statului New York şi care include alte şapte state şi Districtul Columbia, se concentrează împotriva Facebook. A doua investigaţie, anunţată de procuratura statului Texas şi care va include probabil 40 de alte state, nu precizează o companie anume, dar aşteptările sunt că va fi în jurul Google. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Lăudate de-a lungul timpului ca motoare ale creşterii economice, companiile de media socială, căutare pe internet, comerţ electronic şi alte tehnologii digitale au fost tot mai mult în defensivă în ultima perioadă din cauza unor lacune precum încălcarea vieţii private şi influenţa disproporţionată avută pe piaţă. Politicieni între care se află preşedintele Donald Trump, consumatori, alte companii şi autorităţi de reglementare au criticat puterea acestor companii. ”Deschis o investigaţie împotriva Facebook pentru a stabili dacă acţiunile acesteia au pus în pericol datele consumatorilor, au redus calitatea opţiunilor pentru consumatori sau au mărit preţul publicităţii. Cea mai mare platformă de socializare din lume trebuie să respecte legea”, a scris pe Twitter procurorul general al statului New York. La investigarea Facebook vor participa procuraturile din New York, Colorado, Florida, Iowa, Nebraska, Carolina de Nord, Ohio, Tennessee şi Districtul Columbia. Biroul procurorului ...