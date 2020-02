Procurorii au cerut arestarea preventiva a lui Mario Iorgulescu! Aceștia au schimbat și incadrarea juridica

Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a emis un comunicat in care explica situatia lui Mario Iorgulescu, fiul sefului LPF, Gino Iorgulescu. Procurorii au cerut arestarea preventiva pentru Mario. In comunicat se anunta si ca incadrarea juridica de ucidere din culpa a fost modificata in omor, infractiune pedepsita mult mai aspru de legile penale