Procurorii au decis extinderea urmaririi penale in cazul Sapoca

Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Buzau au decis astazi extinderea urmarii penale in cazul barbatului care a atacat pacientii din Spitalul de la Sapoca, cat si a urmarii penale in rem sub aspectul infractiunii de neglijenta in serviciu si ucidere din culpa, fapte in legatura cu activitatea desfasurata de catre angajatii unitatii spitalicesti, a anuntat purtatorul de cuvant al Parchetului, procuror Catalin Radu. Potrivit acestuia, pe langa infractiunea de omor calificat, barbatul este cercetat si pentru tentativa la infractiunea de omor calificat si pentru distrugere. Informatii de ULTIMA ORA despre atacatorul de la Spitalul Sapoca Atacatorul a fost audiat si se afla la Spitalul din Sap ...