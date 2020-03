Procurorii au deschis dosar de abuz in serviciu in scandalul spitalului de la Suceava, unde zeci de medici s-au infectat

Parchetul de pe langa Judecatoria Suceava a dispus inceperea urmaririi penale in rem pentru zadarnicirea combaterii bolilor si abuz in serviciu, deoarece la nivelul institutiilor judetului Suceava nu au fost respectate masurile dispuse cu privire la reglementarile legislative in vigoare privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infecto-contagioase.