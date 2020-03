Procurorii au descins la o primarie condusa de un primar PSD: acuzații e abuz in serviciu și fals

Procurorii efectuează, miercuri dimineaţa, percheziţii la primăria oraşului Panciu într-un dosar care vizează infracţiuni de abuz în serviciu, fals în înscrisuri oficiale, uz de fals şi posibile infracţiuni de delapidare, potrivit reprezentanţilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Panciu.

"În această dimineaţă (miercuri - n.r.) se efectuează percheziţii la Primăria Panciu, de unde urmează să ridicăm mai multe documente prin care dorim să verificăm o situaţie de fapt. Sunt vizate infracţiunile de abuz în serviciu, fals în înscrisuri oficiale şi uz de fals. În funcţie de ceea ce va rezulta din documente este posibil să vorbim şi despre infracţiunea de delapidare", a declarat, pentru AGERPRES, prim procurorul Nicu Pîrcălăbescu.



Potrivit acestuia, urmărirea în dosar s-a început in rem, dar faptele ar fi fost comise de mai multe persoane.



În luna iulie 2019, la Primăria Panciu au avut loc percheziţii într-un dosar în care s-a început urmărirea penală in rem, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, dar percheziţiile de miercuri ar viza activităţi infracţionale comise ulterior.



"Este vorba un alt dosar. Se conturează alte lucruri, altele decât cele din dosarul anterior. Din datele pe care le avem, activitatea infracţională a continuat şi după percheziţiile din vară. La acest moment, pe noi ne interesează ce s-a întâmplat după. Există şi un prejudiciu destul de consistent, care urmează să fie stabilit cu exactitate în urma percheziţiilor", a precizat Pîrcălăbescu.



Percheziţiile se desfăşoară atât la primărie, cât şi la sediul Duspi Serv, societate aflată în subordinea administraţiei locale, prin intermediul căreia s-ar fi petrecut unele fapte vizate în dosar.



Contactat telefonic, edilul Iulian Nica a negat că la primărie ar fi în desfăşurare vreo percheziţie.



"Nu este nicio percheziţie. A venit domnul comandant să ridice un document şi nu îl găseşte", a declarat, pentru AGERPRES, Iulian Nica.