Procurorii cer arestarea preventiva a lui Mario Iorgulescu: Acum e acuzat de omor

Procurorii din cadrul Parchetului Capitalei cer judecatorilor Tribunalului Bucuresti emiterea unui mandat de arestare preventiva, in lipsa, pentru 30 de zile, pe numele lui Mario Iorgulescu, acuzat de omor si conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante. Tanarul se afla in prezent intr-o clinica din Italia.