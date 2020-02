Procurorii cer in continuare arestarea fostului prefect Ioan Albu. Cine va judeca dosarul. Ce spun rudele indoliate

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia solicită în continuare arestarea preventivă al lui Ioan Albu. În acest sens, magistrații au contestat decizia judecătoriei Medgidia de ieri, hotărâre prin intermediul căreia s-a respins cererea de arestare preventivă și s-a hotărât plasarea în stare de arest la domiciliu a fostului prefect. De această dată, cererea procurorilor va fi soluționată de judecătorii Tribunalului Constanța.Reamintim că pe data de 16.02.2020, în jurul orelor 19.15, fostul prefect Ioan Albu a condus un autoturism pe DN 3, în județul Constanța și, pătrunzând pe contrasens, a intrat în coliziune frontală cu un alt autoturism care circula regulamentar din sens opus. Evenimentul rutier s-a soldat cu decesul conducătorului auto marca Peugeot.În continuare, redăm comunicatul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia:„Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatului A.I. pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă, faptă prev. si ped. de art. 192 alin. (2) din C. Pen. şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, faptă prev. si ped. de art. 336 alin. (1) din C. pen., cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.pen.Din ordonanţa întocmită de procurori a rezultat că există date şi probe potrivit cărora:La data de 16.02.2020, în jurul orelor 1915, inculpatul A.I., având o alcoolemie de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, a condus pe drumurile publice din jud. Constanţa un autoturism marca Range Rover, iar în timp ce circula dinspre localitatea Ciocârlia de Sus către com. Cobadin, la km. 231+600m, a pătruns pe contrasens şi a intrat în coliziune frontală cu autoturismul marca Peugeot, care circula regulamentar din sens opus şi care era condus de numitul T.A. În urma accidentului, a rezultat decesul numitului T.A.La data de 20.02.2020 procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia au formulat o propunere de luare a măsurii de arestare preventivă ce a fost înaintată judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Medgidia urmând ca judecătorul de drepturi şi libertăţi să dispună asupra măsurii preventive solicitate“.Rudele celui decetat vor să se facă dreptate și cer arestarea fostului prefect Ioan Albu.„Pe data de 16, timpul s-a oprit în loc. Ceea ce s-a întâmplat în acea seară, nu este un accident. Un om beat s-a urcat la volan și mi-a ucis soțul. Voi căpăta în justiție ceea ce merită, închisoare. Și vreau să-i întreb pe domnii procurori care i-au dat arestare la domiciliu. Dacă era cineva din familia lor, la fel făceau? Sau îl aruncau în cel mai întunecat beci și îi dădea cheia tatălui dânsului să o înghită? Nu cred că fostul prefect este privilegiat, dânsul crede asta și rău face pentru că se va face dreptate. Vom merge până în pânzele albe! În memoria soțului meu, voi face să nu se mai întâmple așa ceva în țara aceasta. Cum este posibil ca un om beat să se suie la volan, să intre pe contrasens și să omoare un om. Apoi, probabil că el se duce acasă și bea un pahar să uite”, a declarat soția celui ce și-a pierdut viața în tragicul accident rutier.„Am auzit că era și sub influența drogurilor. La poliție nu am fost pentru că nu m-am simțit bine. Cinci zile nu m-am ridicat din pat, nu am mâncat. Nu accept niciun fel de înțelegere. Vreau să se aplice legea și să fie închis”, a declarat soția victimei din accidentul în care a fost implicat Ioan Albu, fostul prefect al județului Constanța.