Procurorii cer, printr-o cale extraordinara de atac, rejudecarea apelurilor DNA in dosarele lui Ghita si Hrebenciuc, salvati de fostul sef al Sectiei Speciale

Procurorii din Parchetul General au deschis la Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte doua dosare de revizuire a unor sentinte definitive, cai extraordinare de atac, in doua dosare mediatizate: cel in care fostul deputat PSD, Sebastian Ghita a fost achitat definitiv alaturi de sefi ai politiei si parchetelor din Prahova si cazul Romsilva- in care sunt judecati fostii deputati Viorel Hrebenciuc si Ioan Adam si a fost achitat definitiv Tudor Chiauriu.