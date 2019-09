Procurorii de la Parchetul General au facut anuntul. Perchezitii atat in Romania cat si in Olanda dupa uciderea Adrianei

Cazul uciderii de la Dambovita google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorii de la Parchetul General anunta, oficial, ca in dosarul privind moartea Adrianei, fetita de 11 ani din Dambovita, au fost efectuate, in cursul zilei de marti, perchezitii domiciliare la casa olandezului, dar si in apartamentul inchiriat de barbat in Romania. Colegii Adrianei, fetita omorata din Dambovita, sunt traumatizati. Acestia urmeaza sa fie consiliati psihologic „In cursul zilei de 24 septembrie 2019, in cauza privind uciderea minorei Mihaela-Adriana Fieraru, din localitatea Gura Sutii, judetul Dambovita, cauza in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1, 2 si 3 lit. b Cod ...