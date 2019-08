Procurorii DIICOT au extins urmarirea penala in cazul preotului din satul Coroana, judetul Constanta. Iata motivul

Urmare a comunicatului din data de 16.07.2019, prin ordonanța din data de 30.07.2019, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iași au dispus extinderea urmăririi penale și a acțiunii penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de pornografie infantilă în forma tentativei, corupere sexuală a minorilor și racolarea minorilor în scopuri sexuale față de inculpatul R.G.D., în urma faptelor reținute în sarcina sa.Cu ocazia cercetărilor efectuate în prezenta cauză, s-a constatat că, în perioada 25.06.2019 - 15.07.2019, prin intermediul unei rețele de socializare, inculpatul R.G.D. a încercat să determine o a doua minoră, în vârstă de 10 ani, să producă material pornografic, constând în crearea, cu ajutorul telefonului mobil, a unor imagini în care aceasta apare ca având un comportament sexual explicit, precum şi să îi transmită şi pună la dispoziţie respectivul material pornografic cu minori.De asemenea, s-a reținut că, la data de 14.07.2019, prin intermediul aceleiași rețele de socializare, a pus la dispoziția persoanei vătămate minore imagini cu caracter sexual explicit, cunoscând faptul că aceasta are vârsta de 10 ani.În cursul aceleiași zile, inculpatul R.G.D., după ce a aflat că persoana vătămată minoră are vârsta de 10 ani, a reiterat față de aceasta propunerea de a se deplasa în zona Mangalia pentru a întreține relații sexuale cu el.Prin ordonanță din data de 30.07.2019 în cauză s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute în sarcina inculpatului R.G.D. ca fiind săvârșite față de prima persoana vătămată minoră din infracțiunea consumată de pornografie infantilă, prev. de art. 374 alin. 1 și 2 C.p. în infracțiunea de pornografie infantilă în forma tentativei, prev. de art. 32 rap. la art. 374 alin. 1 și 2 C.p., constând în aceea că, în perioada decembrie 2018 – aprilie 2019, a încercat să determine persoana vătămată minoră, în vârstă de 13 ani, să producă material pornografic, prin crearea, cu ajutorul telefonului mobil, a unor imagini în care aceasta apare ca având un comportament sexual explicit, precum și să îi transmită prin intermediul telefonului mobil materialul pornografic cu minori rezultat."Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție", spun reprezentanţii DIICOT.Citeşte şi: