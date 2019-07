Procurorii DIICOT cer Vodafone inregistrarea discuției dintre Alexandra și polițistul care a sunat-o de pe telefonul personal

Mişcare de ultima oră în ancheta de la Caracal. Procurorii DIICOT au mers, miercuri, la operatorul de telefonie mobilă Vodafone pentru a ridica înregistarea ultimei discuţii telefonice dintre Alexandra Măceșanu – adolescenta de 15 ani care i-a căzut victimă lui Gheorghe Dincă – și polițistul care a raportat că a sunat-o de pe telefonul personal The post Procurorii DIICOT cer Vodafone înregistrarea discuției dintre Alexandra și polițistul care a sunat-o de pe telefonul personal appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.