Procurorii DIICOT, plangere la Barou dupa ce avocatul familiei Luizei si-a facut selfie in casa lui Dinca

casa dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorii DIICOT, care lucreaza la cazul din Caracal, vor sa sesizeze Baroul in privinta avocatului familiei Luizei, dupa ce acesta a fotografiat casa lui Gheorghe Dinca si a facut si un selfie, spun surse judiciare pentru. Initial, avocatul a spus ca un anchetator i-a facut o poza. Surse judiciare au precizat ca procurorii care ancheteaza cazul crimelor din Caracal vor sa sesizeze Baroul Bucuresti in privinta avocatului Tonel Pop, care reprezinta familia Luizei. Avocatul ar fi facut mai multe fotografii in campul infractional (casa lui Gheorghe Dinca) cercetat de anchetatori si si-ar fi facut si un selfie, imbracat in combinezon. Ulterior, acesta a fost indepartat de la cercetari. Pe de alta parte, avocat ...