Procurorii englezi arata cum un fost director din Deutsche Bank a facut parte dintr-un grup, alaturi de alți bancheri, care a manipulat Euribor

Un fost director de la grupul bancar german Deutsche Bank a făcut parte dintr-un grup care timp de cinci ani a manipulat rata dobânzii Euribor, a susţinut un procuror marţi, în prima zi a unui proces care a început la Londra, transmite Reuters, potrivit agerpres. Germanul Andreas Hauschild se numără printre cei care au încercat