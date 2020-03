Procurorii extind ancheta la Suceava: Decesele unor pacienti au legatura cu 'activitatea ilicita' a functionarilor din sistemul medical

Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a anunţat marţi că a extins ancheta la Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Ioan cel Nou" Suceava, procurorii susţinând că decesele unor pacienţi diagnosticaţi cu coronavirus au legătură cu "activitatea ilicită" desfăşurată de funcţionarii publici din sistemul medical. Potrivit unui comunicat al Parchetului General, la data de 25 martie, dosarul deschis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava, având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de zădărnicirea combaterii bolilor şi abuz în serviciu, a fost declinat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, întrucât s-a constatat că, în cazul infracţiunilor săvârşite cu intenţie depăşită, care au avut ca urmare moartea unei persoane, inclusiv în cazul celor prevăzute de art. 352 alin. 1, 2 şi 5 Cod penal, competenţa de soluţionare revine procurorilor din cadrul acestui parchet. După ce dosarul a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, faptele au fost încadrate într-o formă agravată a infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor. De asemenea, cercetările au fost extinse, întrucât în cursul acestora a rezultat faptul că la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă "Sf. Ioan cel Nou" Suceava au fost înregistrate decese ale unor pacienţi care au fost confirmaţi pozitiv în urma testării pentru COVID-19, decese care au avut loc atât anterior datei de 23 martie, cât şi ulterior acesteia. "La acest moment există indicii că aceste decese sunt în legătură cu activitatea ilicită desfăşurată de funcţionarii publici din sistemul medical (personal din cadrul spitalului, precum şi din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Suceava), aceste persoane nerespectând măsurile dispuse de autorităţi în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei noului coronavirus, în perioada ianuarie-martie 2020", spun procurorii. În instrumentarea cauzei, având în vedere informaţiile vehiculate în spaţiul public, la data de 27 martie, urmărirea penală a fost extinsă cu privire la fapte sub aspectul infracţiunilor de abuz în serviciu şi fals intelectual. "În concret, sunt avute în vedere împrejurările în care s-a realizat testarea pentru infecţia cu COVID-19, respectiv au fost testate unele persoane, cu încălcarea reglementărilor legale, în condiţiile existenţei unui număr limitat de teste, iar probele recoltate unor angajaţi ai Spitalului Judeţean de Urgenţă 'Sf. Ioan cel Nou' Suceava nu au fost înaintate către laboratoare specializate, în vederea analizării, ceea ce a determinat prelungirea perioadei de izolare a cadrelor medicale, zădărnicind în acest fel activităţile de prevenire şi combatere a infecţiei virale cu noul coronavirus", explică Parchetul. Procurorii mai spun că, în perioada februarie - martie 2020, funcţionari din cadrul instituţiilor publice din judeţul Suceava, cu atribuţii în sistemul sanitar (Spitalul Judeţean Suceava şi Direcţia de Sănătate Publică Suceava), în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au încălcat reglementările legale privind izolarea, carantinarea şi internarea în unităţi medicale a persoanelor suspecte sau confirmate cu infecţia COVID-19, în sensul că persoane confirmate pozitiv nu au fost internate în fapt în Secţia de boli infecţioase a Spitalului Judeţean Suceava. Din momentul sesizării din oficiu, procurorii au efectuat cercetări în mod constant, cu celeritate, canalizându-şi eforturile pentru clarificarea situaţiei de fapt sub toate aspectele. La administrarea mijloacelor de probă s-au avut în vedere prevederile decretului preşedintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă, precum şi măsurile instituite pentru evitarea răspândirii infecţiei COVID-19, motiv pentru care s-au luat toate măsurile pentru conservarea de probe. Conform Parchetului, în gestionarea anchetei se are în vedere clarificarea situaţiei de fapt sub toate aspectele, însă, având în vedere situaţia critică în care se află municipiul Suceava, este prioritar ca toate cadrele medicale să-şi îndeplinească cu maximă diligenţă obligaţiile de serviciu, fără a fi supuse unor presiuni suplimentare în acest moment. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Anda Badea) Citiţi şi: Suceava: 576 persoane în carantină şi alte 3.885 în autoizolare