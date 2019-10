Procurorii nu știau de existența imaginilor filmate in exteriorul clubului Colectiv. Dupa patru ani, ISU le preda Parchetului General

Procurorii au avut imagini doar cu interiorul clubului Colectiv, după incendiul de acum patru ani, însă la ei nu a ajuns niciun cadru surprins de afară cu primele momente de după tragedie, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Surse judiciare au declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, că la dosarul deschis la Parchetul General, după incendiul de The post Procurorii nu știau de existența imaginilor filmate în exteriorul clubului Colectiv. După patru ani, ISU le predă Parchetului General appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.