Procurorii si politistii din Olt se distreaza de mama focului, la doar o saptamana de la tragedia din Caracal. Party cu animatoare, dame de companie pe un ponton de lux - FOTO, VIDEO

Procurorii, judecatorii si unii sefi de politie din judetele Olt si Dolj se distreaza la doar o saptamana de la uciderea Alexandrei Macesanu! In timp ce anchetatorii isi dadeau dovada incompetentei, iar DIICOT Bucuresti se vedea nevoit sa preia ancheta si sa o reia de la zero, unii dintre cei mai importanti procurori si judecatori din judetul in care a avut loc odioasa crima se distrau de mama focului, la o petrecere cu animatoare, pe un ponton de lux de pe Dunare. In conditiile in care credibilitatea autoritatilor din Romania este pusa, in ultima vreme, sub semnul intrebarii si tot mai putini oameni mai au incredere deplina in oamenii legii, care ar trebui sa le asigure securitatea, mai multi magistrati si ...