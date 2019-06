Procurorii sunt asteptati sa ia o decizie in legatura cu fosta sefa DNA dupa acuzatiile Inspectiei Judiciare

Laura Codruta Kovesi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sectia pentru procurori in materie disciplinara a CSM are pe ordinea de zi, miercuri, cele doua actiuni disciplinare ale Inspectiei Judiciare care o vizeaza pe Laura Codruta Kovesi, intr-una dintre ele fiind cercetat si fostul adjunct al sefului DNA, Marius Iacob, conform Mediafax. Pronuntarea Sectiei pentru procurori in materie disciplinara in cele doua actiuni care o vizeaza pe Laura Codruta Kovesi a fost pana amanata pana acum de mai multe ori. Astfel, in primul dintre dosare, inspectorii IJ ii imputa lui Kovesi ”nerespectarea secretului deliberarii sau a confidentialitatii lucrarilor care au acest caracter, precum si a altor informatii de aceeasi natura de care a luat cunostinta in exe ...