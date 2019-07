Procurorul care a agresat-o pe Sorina, audiat

sorina baia arama google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorul Maria Piturca care a agresat-o pe Sorina, audiata astazi la Inspectia Judiciara. Noi audieri in cazul Sorinei, fetita adoptata. Ce a spus angajatul de la Protectia Copilului care s-a ocupat de caz Amintim ca Sorina a fost luata cu mascatii din casa in care a fost crescuta de un asistent maternal, din Baia de Arama, judetul Mehedinti, dupa ce a fost infiata de o familie din America. Procurorul general Bogdan Licu a dispus verificari la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova privind modul in care un procuror din acea structura a intervenit in cazul fetitei din Mehedinti si a efectuat perchezitia domiciliara. Totodata, presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Lia Savonea, a ...