Procurorul care a oprit intrarea in casa lui Dinca și trei polițiști, puși sub invinuire

Procurorul din Caracal, Cristian Ovidiu Popescu, care a stat până la ora 6 pentru a intra în casa lui Gheorghe Dincă, va fi pus sub învinuire de către procurorii Secției de investigare a infracțiunilor din justiție, alături de trei polițiști, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare. Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că Secția pentru