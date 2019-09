Procurorul care nu a permis intrarea politistilor in casa groazei din Caracal a fost pus sub urmarire penala de SIIJ

Cazul Caracal 0 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) va incepe urmarirea penala impotriva procurorului Cristian Ovidiu Popescu, de la Parchetul Judecatoriei Caracal, si impotriva a trei politisti, in dosarul crimelor din casa lui Gheorghe Dinca, precizeaza surse judiciare. Cei patru vor deveni suspecti in dosar saptamana viitoare. Procurorul Popescu este cel care a coordonat interventia de la casa lui Dinca din Caracal, in noaptea de 25 spre 26 iulie. Alaturi de Cristian Ovidiu Popescu, procurorii SIIJ vor pune sub urmarire penala trei politisti, o femeie comisar si doi politisti de la 112. Ovidiu Popescu, procurorul de la Parchetul Judecatoriei Caracal, cel care a instrumentat initiat dosarul ...