Procurorul din Caracal care a dispus sa nu se intre pana la 6 in casa lui Gheorghe Dinca, suspendat din funcție

Procurorul care a dispus să nu se intre în casa ciminalului din Caracal până la ora 6, Cristian Ovidiu Popescu, a fost suspendat din funcție. El a fost chemat azi la CSM după ce Inspecţia Judiciară a dispus începerea cercetării disciplinare a procurorului Popescu pentru exercitarea funcţiei cu gravă neglijenţă. "În motivarea începerii cercetării disciplinare, s-a