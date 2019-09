Procurorul din cazul Caracal, Cristian Popescu, audiat din nou la Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie

procuror cristian popescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorul Cristian Ovidiu Popescu este din nou audiat la Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ). Cristian Popescu, care a stat pana la ora 6:00 pentru a intra in casa lui Gheorghe Dinca, a fost pus sub acuzare, in 9 septembrie, de catre procurorii Sectiei de ancheta pentru abuz in serviciu in legatura cu interventia in cazul Alexandrei Macesanu dupa apelurile disperate ale fetei. Miercuri, 25 septembrie 2019, acesta s-a prezentat la SIIJ alaturi de avocatul sau. Amintim ca la inceputul lunii august, procurorul Cristian Ovidiu Popescu a fost suspendat din functie. Parchetul de pe langa Tribunalul Olt anuntase ca a declinat Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din ...