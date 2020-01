Procurorul din dosarul 10 august, la interviul pentru sefia Sectiei parchetelor militare: Trebuie masuri pentru protectia magistratilor

Gabriale Firea a convocat luni un comandament de urgenta, anuntand ca astfel "analizeaza situatia din scolile bucurestene" in plin sezon gripal. Ea a folosit insa acest prilej pentru a transmite in repetate randuri ca ea nu are nicio competenta sa inchida scolile in cazul unei chestiuni de sanatate, ci doar cand e vorba de conditiile meteo.