Procurorul general al Romaniei, in cazul fetitei din Mehedinti: Minora nu trebuie sa paraseasca teritoriul tarii

Procurorul general Bogdan Licu a spus astazi, cu privire la cazul fetitei din Mehedinti, ca a fost deschis un dosar penal. "Nu tolerez abuzuri si nu voi acoperi greseli. Prin urmare, inca de vineri dupa-amiaza in cadrul SIIJ a fost constituit un dosar penal ce are ca obiect cercetarea imprejurarilor ce au fost prezentate de dvs in mass media. Pana la acest moment nu am dorit sa facem public acest lucru din ratiuni ce tin de managementul dosarului. (...) La Parchetul Curtii de Apel Craiova a ajuns o echipa. In cadrul acestui dosar sunt verificate absolut toate faptele care au condus la aceasta situatie nefericita", a spus Licu, precizand ca nu poate da mai multe informatii, avand in vedere ca dos ...