Procurorul general al statului Oregon da in judecata Guvernul SUA pentru 'retinerea ilegala' a protestatarilor

Procurorul general al statului Oregon a intentat un proces Guvernului federal al Statelor Unite, acuzându-l că reţine ilegal protestatari, informează BBC.

În Portland, de la finalul lunii mai, după uciderea afro-americanului George Floyd în timpul unei reţineri efectuare de poliţie în Minneapolis, au avut loc numeroase proteste faţă de modul brutal în care acţionează forţele de ordine.

Săptămâna aceasta, agenţi federali cu maşini fără însemne au ridicat cu forţa protestatari de pe stradă şi i-au reţinut fără justificare.

Guvernul federal a spus că încearcă să reinstaleze ordinea în oraş.

Agenţii, trimişi de preşedintele Donald Trump, au folosit şi gaze lacrimogene şi arme neletale asupra demonstranţilor, despre care Chad Wolf, secretarul de stat pentru securitatea internă, a spus că reprezintă „o mulţime violentă”.

Sâmbătă seară, protestatarii au demontat un gard din jurul tribunalului federal, iar după câteva ore el a fost remontat. Biroul procurorului general al SUA din Oregon a transmis pe Twitter că gardul avea scopul „de a diminua tensiunile dintre protestatari şi forţele de ordine” şi le-a cerut oamenilor să îl lase aşa.

În documentele depuse de Ellen Rosenblum, procurorul general al statului Oregon, este cerut un ordin de restricţie pentru ca agenţii din Departamentul de Securitate Naţională, US Marshals Service, US Customs and Border Protection şi Federal Protection Service să nu mai facă arestări în oraş.

Începând cu 14 iulie, potrivit Oregon Public Broadcasting (OPB), agenţii federali au ridicat de pe străzi protestatari, aparent, fără motiv. Au fost puşi sub acuzare, pentru infracţiuni legate de proteste, cel puţin 13 oameni.

