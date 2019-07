Procurorul general Bogdan Licu a dispus verificari la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal

Bogdan Licu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorul general Bogdan Licu a dispus, vineri, efectuarea de verificari la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal, pentru a fi analizat modul in care procurorii din structura au supravegheat cercetarea in cazul fetei din Olt. Caz fara precedent in ISTORIA Romaniei! Cine se face VINOVAT? Victima a SUNAT la 112, politistii s-au plimbat pe strada prin fata curtii pana cand au obtinut mandat, STS-ul a localizat GRESIT sursa apelului „Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, domnul Bogdan Dimitrie Licu, a dispus in cursul zilei de azi, 26 iulie 2019, efectuarea de verificari la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal privind modul in care s-a realiz ...