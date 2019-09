Procurorul general Bogdan Licu, despre cazul fetitei ucise la Gura Sutii: ''Nu avem dovada oficiala ca cetateanul olandez s-a sinucis''

Bogdan Licu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorul general Bogdan Licu a declarat marti dimineata, referitor la cazul fetitei in varsta de 11 ani ucise la Gura Sutii, ca autoritatile romane nu detin inca dovada oficiala ca cetateanul olandez suspectat de uciderea fetei s-a sinucis, dar cand aceasta va exista, procurorii vor dispune clasarea cauzei, precizand insa ca vor fi urmarite in continuare toate pistele care il vizeaza pe acesta. ”Nu avem dovada oficiala ca s-a sinucis. Cand vom avea o confirmare oficiala, se va dispune clasarea cauzei prin moartea faptuitorului, in legatura cu cazul de la Dambovita”, a afirmat Bogdan Licu, precizand ca la acest moment exista doar o comunicare a colegilor din Olanda si ca, desi va ...