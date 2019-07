Procurorul general dezvaluiri noi: CRIMINALUL din Caracal era cercetat de DIICOT

Bogdan Licu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorul general Bogdan Licu a anuntat, vineri, ca la DIICOT a fost declinat un dosar constituit ca urmare a disparitiei primei fete si ca exista posibilitatea ca dosarul in care este cercetata moartea Alexandrei sa fie preluat de catre Directie. "Da, am constatat ca este un dosar la DIICOT constituit nu de luni de zile, ci urmare a disparitiei de zilele trecute a unei alte fete (cea disparuta in aprilie -n.r.). In acest moment, analizam posiblitatea ca prezentul dosar unde se face cerctarea la fata locului sa fie preluat de catre DIICOT si instrumentat. Da, dar nu am in acest moment datele exacte. Nu s-a constituit dosarul atunci (aprilie -n.r.) la DIICOT, ci la alta structura de parchet, dupa ca ...