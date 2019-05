Procurorul general interimar, anunt de ULTIMA ORA: Dosarul Mineriadei NU va mai ajunge la procurorii militari, ci la SIIJ

Procurorul general interimar, Bogdan Licu, a confirmat că Parchetul General a contestat decizia ÎCCJ de restituire la procurori a dosarului Mineriadei din 1990, pentru refacerea rechizitoriului. Licu a anunţat oficial că Secţia Parchetelor Militare nu mai este competentă să instrumenteze dosarul. Pentru că vizat de anchetă este şi un magistrat, competenţa s-a mutat la Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ).

"Am formulat contestaţie împotriva deciziei de restituire a cauzei la parchet, vom vedea mai departe ce este de făcut. Am luat la cunoştinţă despre minută, despre conţinutul acesteia, despre ce a hotărât domnul judecător, vom vedea motivarea. Nu am avut ce să discut cu domnii procurori în acest moment. Aşteptăm motivarea", a declarat Licu.

Întrebat ce se întâmplă dacă decizia ÎCCJ rămâne definitivă, procurorul general interimar a răspuns: "Va relua ancheta, potrivit competenţei din acest moment, Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, pentru că în cauză este implicat un magistrat."

Magistrații instanței supreme au decis, miercuri, să restituie dosarul Mineriadei la procurori, fiind constatată nulitatea rechizitoriului. Decizia nu e definitivă.

Procurorii militari ai Secţiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au finalizat, în 13 iunie 2017, cercetările în dosarul „Mineriada din 13 – 15 iunie 1990” şi au dispus trimiterea în judecată a cauzei, 14 persoane, printre care Ion Iliescu, Petre Roman şi Virgil Măgureanu, fiind judecate.

Procurorii militari susţin că există probe potrivit cărora aceştia ar fi organizat şi coordonat direct atacul împotriva populaţiei civile, ceea ce ar fi dus la uciderea prin împuşcare a patru oameni, rănirea prin împuşcare a trei, vătămare integrităţii fizice şi psihice a 1.269 de oameni şi privarea de libertate a alţi 1.242.

În dosar au fost introduse drept părți responsabile civilmente mai multe instituții ale statului, precum Ministerul Finanţelor, MAI, SRI, Parchetul General, Guvernul României, Jandarmeria Română, MApN, Ministerul Economiei.

