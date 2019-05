Procurorul general interimar, Bogdan Licu, despre dosarul Mineriadei: Nu va mai ajunge la procurorii militari, ci la SIIJ

bogdan licu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorul general interimar, Bogdan Licu, a confirmat ca Parchetul General a contestat decizia ICCJ de restituire la procurori a dosarului Mineriadei din 1990, pentru refacerea rechizitoriului. Licu a anuntat oficial ca Sectia Parchetelor Militare nu mai este competenta sa instrumenteze dosarul. Pentru ca vizat de ancheta este si un magistrat, competenta s-a mutat la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ). "Am formulat contestatie impotriva deciziei de restituire a cauzei la parchet, vom vedea mai departe ce este de facut. Am luat la cunostinta despre minuta, despre continutul acesteia, despre ce a hotarat domnul judecator, vom vedea motivarea. Nu am avut ce sa discut cu domni ...