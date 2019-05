Procurorul general interimar, in vizita la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie: Licu a tinut sa se stie cine este seful (VIDEO)

Procurorul general interimar, Bogdan Licu, a efectuat miercuri, 8 mai, o vizită la sediul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie. Cu această ocazie, Licu a subliniat că SIIJ nu este o structură independentă, ci face parte din Ministerul Public, instituţie condusă de procurorul general.

"Aceasta întâlnire este programată de săptămâna trecută, de când am preluat funcţia de procuror general. Am vorbit cu domnul încă procuror-şef Secţia, Stan Gheorghe, am stabilit nişte lucruri pe care urma să se discutăm astăzi. Mi-am spus punctul de vedere în discuţia avută cu dânsul şi anume că SIIJ este parte componentă a Ministerului Public, deci nu este o secţie în afara Ministerului Public. Minister Public care are o structură ierarhică şi este condus de un singur om şi anume procurorul general. Procurorul general conduce această secţie prin intermediul procurorului-şef. Lucrul îmbucurător pentru mine este faptul că ier, fiind audiat la Parlament, domnul procuror-şef a recunoscut acest lucru", a declarat Licu la ieşire.