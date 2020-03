Procurorul general prioritizeaza anchetele, dupa modelul fostei șefe: Ziariștii, la audieri pentru informarea publicului despre coronavirus

În plină criză coronavirus, când numeroși cetățeni refuză să se supună regulilor carantinei și mint cu privire la situația lor de sănătate, Parchetul General a anunţat că s-a sesizat din oficiu cu privire la modul în care a ajuns în presă draftul hotărârii Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență prin care se decideau primele The post Procurorul general prioritizează anchetele, după modelul fostei șefe: Ziariștii, la audieri pentru informarea publicului despre coronavirus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.