Procurorul lui Iohannis, cea mai mica nota la un examen

Controversatul procuror Cristian Lazăr, cunoscut și ca ”procurorul lui Johannis” a pierdut concursul pentru ocuparea postului de Procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara, după ce a obținut cea mai mică medie dintre cei trei concurenți, scrie Cotidianul.ro. Concursul a fost organizat de către Secția de procurori din cadrul Consiliului Suprem The post Procurorul lui Iohannis, cea mai mică notă la un examen appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.