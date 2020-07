Procurorul Mircea Negulescu a fost retinut de Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. Potrivit Lumea Justiției, Negulescu este acuzat de grup infractional organizat, cercetare abuziva, represiune nedreapta si fals pentru fabricarea dosarului Tony Blair, in care tinta au fost Sebastian Ghita si Victor Ponta. The post Procurorul Mircea Negulescu a fost reținut appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.