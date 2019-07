Prodanca, in lacrimi! Dezvaluiri uluitoare despre sarcina pierduta! ”S-a oprit din evolutie!” Cand s-a intamplat tragedia

In 2013, Anamaria a trecut printr-o drama teribila! Insarcinata pe atunci in cinci luni, impresara avea sa piarda copilul atunci cand nimeni nu se astepta.

In mod cumplit, totul s-a intamplat intr-un moment de fericire maxima, exact cand vedeta era programata la clinica pentru analizele periodice de rutina si pentru a afla ce sex urma sa aiba bebelusul! “Imi doresc atat de mult o fetita, incat abia astept ziua in care medicii imi vor spune daca ii voi darui sotului meu o zanuta! Este visul vietii mele”, declara Prodanca inainte cu doar o zi de tragedie!

Din pacate, cand a facut ecografia, Anamaria a simtit ca lumea ei s-a prabusit! “Doctorii i-au spus ca fatul s-a oprit din evolutie si nu se mai putea face nimic pentru el! Oricat de mult ar fi avansat medicina, ar fi imposibil sa se intample vreo minune, apoi, au si programat-o la un avort spontan, pentru a nu avea si ea probleme grave, chiar fatale!”, a povestit, la vremea respectiva, o sursa de la spital.

Anamaria Prodan a pierdut sarcina! ”O sa incerce insa sa treaca peste tot, nu va mai plange”

Ana a intrat in spital de mana cu Reghe, care a fost alaturi de ea tot timpul! ”Era si el cu Prodanca! A incurajat-o si i-a spus ca asta este viata si trebuie sa mearga mai departe! Sa fie puternica! La randul ei, Anamaria l-a strans de mana si apoi s-a indreptat spre sala de operatii, unde a intrat imediat pe mana medicilor”, a declarat o sursa de la fata locului in presa.

Anamaria Prodan a pierdut sarcina atunci, insa, desi era distrusa sufleteste pe interior, cei care au ajutat-o sa depaseasca momentul au povestit si cat de puternica a fost ea, cel putin in public. ”Ana a fost foarte tare din punct de vedere psihic si a gestionat foarte bine situatia! Ne-a spus ca o doare enorm ca a pierdut copilul, dar Dumnezeu e cel care da si ia, asa ca nu o sa comenteze nimic. O sa incerce insa sa treaca peste tot, nu va mai plange si va merge mai departe. Are o familie superba si cand lucrurile vor fi aranjate de Cel de Sus, atunci ii va darui o fetita lui Reghecampf!”, a dezvaluit, in 2013, o sursa de la spital pentru WOWbiz.ro.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.