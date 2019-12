Producator american de film: Romania nu inseamna doar Transilvania, e un loc perfect pentru munca

România este pe cale să devină unul dintre locurile preferate pentru realizarea de producţii cinematografice de clasă A, datorită sistemului de taxe, apreciază productoarea Erica Lee, care a lucrat aici şi va reveni cu producţia „The Asset”, în care vor juca Michael Keaton şi Samuel L. Jackson. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Între filmele realizate în ţara noastră anul acesta se numără „Action of Violence” (r. Tarik Saleh), aflat acum în postproducţie, iar „The Asset” (r. Martin Campbell), urmează să fie filmat aici anul viitor. Thrillerul de acţiune „Violence of Action”, filmat parţial în România, se află acum în postproducţie. Regizat de Tarik Saleh, cu Chris Pine, Ben Foster şi Gillian Jacobs în distribuţie, spune povestea unui fost luptător al Beretelor Verzi care e angajat să rezolve o ameninţare misterioasă. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Thunder Road Film este una dintre companiile care produc acest film, iar Erica Lee (care a fost producător la toate filmele din seria „John Wick”, cu Keanu Reeves în rol principal) a colaborat cu Icon Film, care a avut în grijă filmările din România. „Am ales România după ce am investigat mai multe modele financiare puse faţă în faţă cu oferta de locaţii, ţări care favorizează filmările prin deducerea taxelor: Serbia, Marea Britanie, România. Echipa română este foarte bună, foarte profesionistă. «Violence of Action» este un film foarte ambiţios din punctul de vedere al producţiei. Am mai filmat aici «Voyager» (r. Neil Burger, cu Colin Farrell, Lily Rose Depp) care a fost provocator din alt punct de vedere, am construit o ...