Producatorul Bohemian Rhapsody, pregatește filmul biografic Bee Gees

Ca urmare a succesului filmelor muzicale "Bohemian Rhapsody", "Rocketman" şi "A Star Is Born", un alt proiect se află în pregătire, de data aceasta despre formaţia Bee Gees, potrivit billboard.com, potrivit news.ro.

Conform Deadline, Paramount Pictures face echipă cu producătorul "Bohemian Rhapsody" Graham King pentru filmul despre trio-ul anilor '70 care a prelungit era disco cu emblematica lor piesă "Saturday Night Fever".

Barry Gibb este singurul suravieţuitor membru al grupului Bee Gees. Maurice Gibb a murit în 2003 iar Robin Gibb a decedat în 2012.

Scenariul nu a fost încă scris şi niciun rol nu a fost distribuit.

Bee Gees a fost fondată în 1958, de Barry, Robin şi Maurice Gibb, şi se numără printre cele mai bine vândute grupuri muzicale din toate timpurile. Grupul a devenit celebru în anii 1960 - 1970, odată cu lansarea unor piese ca „How Can You Mend a Broken Heart", „Too Much Heaven", „Nights On Broadway" şi „Stayin’ Alive”.

Întregul catalog de înregistrări Bee Gees este reprezentat exclusiv prin Universal Music Publishing Group, Capital Records şi Universal Music Enterprises.

Universal Theatrical Group este noua divizie de teatru a studiourilor, care include Universal Stage Productions („Wicked”, „Billy Elliot”, „Bring It On: The Musical”) şi DreamWorks Theatricals („Shrek The Musical”).