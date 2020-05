Producatorul celebrului Euthyrox lucreaza la un medicament anticoronavirus, care a trecut deja testul de siguranța

Compania farmaceutică Merck, celebrul producător al Euthyrox a iniţiat procedurile de testare a unui tratament anticoronavirus cu o pastilă dezvoltată de savanţi americani care are rolul de a provoca o “eroare catastrofală” asupra virusurilor, informează cotidianul Financial Times. Medicamentul, denumit tehnic EIDD-2801, funcţionează prin plantarea unor molecule în materialul genetic ARN al unui virus, generând […] The post Producătorul celebrului Euthyrox lucrează la un medicament anticoronavirus, care a trecut deja testul de siguranță appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.