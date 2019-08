Producatorul Edward Lewis, care a realizat cu Kirk Douglas ”Spartacus”, a murit

Producătorul Edward Lewis, cunoscut pentru că a realizat împreună cu Kirk Douglas pelicula ”Spartacus”, regizată de Stanley Kubrick, dar și pentru că s-a opus celebrei liste negre de la Hollywood, a murit la Los Angeles, a anunțat luni platforma Variety, scrie Mediafax.

Edward Lewis a produs 33 de pelicule care au adunat 15 premii Oscar și Globuri de Aur.

A fost și autor de spectacole muzicale și scenarii împreună cu soția sa, Mildred, care a încetat din viață anul acesta, pe 7 aprilie.

Lewis este considerat cel care s-a opus vehement ”listei negre” de la Hollywood, care a exclus scriitorii și regizorii cu viziuni de stânga din proiectele studiourilor. El l-a angajat pe scenaristul evitat de studiouri în acel moment, Dalton Trumbo, să scrie “Spartacus”, filmul regizat în 1960 de Stanley Kubrick. Lewis a mai semnat ca producător pelicule ca “The Last Sunset”, “Lonely Are The Brave” și “Executive Action”, după scenarii scrise tot de Trumbo.

Lewis și soția sa au fost nominalizați la Oscarul pentru cel mai bun film pentru pelicula lui Costa-Gavras “Missing/ Dispărutul”, din 1982. Au mai lucrat împreună pentru producțiile “Harold and Maude” și “Brothers”. Împreună au scris volumele “Heads You Lose” și “Masquerade”.

Lewis s-a născut pe 16 decembrie, 1919 în Camden, New Jersey. A făcut studii de stomatologie dar le-a întrerupt pentru a pleca în Al Doilea Război Mondial. A cunoscut-o pe Mildred la întoarcerea din război. Și-a început cariera la Los Angeles alături de aceasta în calitate de scenarist pentru “The Lovable Cheat”, pe care a și co-produs-o. A lucrat cu Kirk Douglas și John Frankenheimer. A produs șase pelicule regizate de Frankenheimer, între care se numără și “Seven Days in May/ Șapte zile în Mai” și “The Fixer/ Omul bun la toate”.

Ultimul său film a fost ”The River/ Râul”, din 1984, cu Mel Gibson și Sissy Spacek.