Producatorul filmului „Wolf of Wall Street” este acuzat ca ar fi furat 248 milioane de dolari pe care i-a ascuns intr-o banca din Elvetia

Wolf of Wall Street google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Producatorul filmului „Wolf of Wall Street”, Riza Aziz, este acuzat ca ar fi furat 248 milioane de dolari de la guvernul malaysian pe care i-a ascuns intr-o banca din Elvetia. Pe langa a fi un producator de succes, acesta este si fiul vitreg al fostului prim-ministru din Malaysia, Najib Razak. Riza risca o sentinta de pana la 25 de ani in inchisoare. Este al treilea membru din familia Najib care este cercetat penal. Conform autoritatiilor, sutele de milioane de dolari au fost furate din Malaysia, transferate intr-un cont bancar din Elvetia din care ulterior s-au retras sume mai mici in Statele Unite. Frauda a fost descoperita de guvernul american. Daca ti-a ...