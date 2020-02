Producatorul Magiunului de Prune Topoloveni a obtinut 775.000 de euro pentru promovare in Emiratele Arabe si Vietnam

Sonimpex Topoloveni, producatorul Magiunului de Prune Topoloveni, obtine fonduri europene in valoare de 775.000 de euro pentru promovarea produsului in Emiratele Arabe Unite (EAU) si Vietnam, dar va participa si la targuri si expozitii in Japonia, America si Brazilia, a anuntat, joi, compania.