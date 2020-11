Productia daneza MODET The Act of Uniting Two or More Things este marele castigator al Bucharest Fashion Film Festival 2020

Producţia daneză „MODET The Act of Uniting Two or More Things”, regizată de Marie Sloth Rousing şi Elvira Von Wieding Lidin, este marele câştigător al Bucharest Fashion Film Festival 2020, care s-a încheiat miercuri seară, potrivit news.ro.

Miercuri seară, au fost acordate trei premii în valoare totală de 3.000 de euro: pentru cel mai bun film, cea mai bună producţie locală şi un premiu special pentru inovaţie în proiecte cu bugete mici, Fresh Perspectives.

„«MODET» este un exemplu de fashion film graţios, intrigant, care sfidează graniţele dintre genuri. Hainele sunt portretizate într-o manieră inteligentă. Locaţia este excelentă, iar performance-ul şi imaginea se împletesc într-un mod unic şi fascinant”, a explicat David McGovern, regizor şi profesor la University of Arts London şi membru al juriului.

Sloth Rousing este şi câştigătoarea premiului Fresh Perspective la ediţia de anul trecut a festivalului.

Premiul Fresh Perspective, oferit unui film cu buget redus, a fost câştigat de „XXX”, realizat de carnation. studio, ai cărui co-fondatori sunt Raya Al Souliman şi Horaţiu Şovăială. Filmul prezintă colecţia de debut a designerului Lucian Varvaroi şi explorează stereotipurile masculine din România post-comunistă. Hainele au la bază ideea de streetwear şi sunt prezentate într-o estetică futuristă cu tente punk. În cuvintele Alinei Gavrilă-Borţun, membru al juriului, „«XXX» este un film memorabil, în care produsul vestimentar este erou şi cheie, puternic şi îndrăzneţ, caracteristici preluate din ADN-ul colecţiei, totul sub un concept şi o execuţie proaspătă, est-europeană”. Anul acesta, premiul a fost oferit de Conceptual Lab by Theo Nissim.

Filmul „Peculiar”, regizat de Raluca Margescu, a fost desemnat câştigător al premiului pentru cea mai bună producţie locală la această ediţie a festivalului, în urma mediei dintre votul juriului şi votul publicului.

„Divine Timing”, în regia Iuliei Constantin, a atras cel mai mare număr de voturi din partea publicului. Printre preferatele juriului s-au mai numărat „The End of Social Distancing” (r. Victor Claramunt), pentru receptivitatea la contextul actual, „Ader Error” (r. Agathe Riedinger), pentru inovaţie şi caracter experimental, şi „A Dream Like Visualisation of Another Future” (r. Kristian van Kuijk).

Peste 200 de filme din întreaga lume au fost înscrise anul acesta în competiţia Bucharest Fashion Film Festival. Patruzeci dintre ele au concurat în selecţia oficială, dintre care 20 au fost producţii locale. Câştigătorii au fost desemnaţi de un juriu format din Alina Gavrilă-Borţun (director creativ la Gavrilă& Asociaţii şi fondator Gavrilă Fashion Tellers), designerul Ioana Ciolacu, Ioana Mischie (regizor şi scenarist, co-fondator Storyscapes) şi David McGovern (regizor şi lector la Central St Martins şi Chelsea School of Art).

Anul acesta, Bucharest Fashion Film Festival a avut loc exclusiv online. Pe lângă filmele selectate în competiţia oficială, publicul a putut urmări pe site-ul festivalului şi scurtmetrajele din secţiunea Dressing the Body, o selecţie care propunea o perspectivă socio-antropologică asupra relaţiei dintre haină şi purtător.

Cu ocazia acestei ediţii a fost lansat şi podcastul Dress Codes, care va fi în continuare disponibil publicului. Primul episod cuprinde un interviu cu Magda Crăciun, doctor în antropologie socială, despre capitalul simbolic al hainelor, şi un colaj al scrierilor designerului Ana Alexe, interpretate de actriţa Ilinca Hărnuţ şi montate pe un soundscape de Diana Miron. În cele 6 zile de festival, bucharestfashionfilm.ro a înregistrat peste 5.000 de accesări şi mai mult de 1.500 de vizionări ale scurtmetrajelor.

Alături de documentarele „Martin Margiela In His Own Words” (r. Reiner Holzemer) şi „The Disappearance of My Mother” (r. Beniamino Barrese), au putut fi urmărite pe platforma TIFF Unlimited patru filme cult din anii ‘70 reunite sub tema CAMP: „Celine and Julie Go Boating” (r. Jacques Rivette), „Beware of A Holy Whore” (r. Rainer Werner Fassbinder), „Ticket of No Return” (r. Ulrike Ottinger) şi „Jubilee” (r. Derek Jarman).

Bucharest Fashion Film Festival a continuat şi anul acesta demersul său de a pune bazele unui forum de discuţii despre relaţia dintre film şi modă, cu workshop-uri şi dezbateri la care au participat profesionişti internaţionali şi locali din lumea filmului, a modei şi a publicităţii. În concordanţă cu tema ediţiei, criticul de film Călin Boto a stat de vorbă cu Fabio Cleto, care predă istorie culturală şi literatură engleză la Universitatea din Bergamo, despre estetica Camp în film şi în designul de costum. De asemenea, regizorul David McGovern a susţinut un masterclass despre viitorul filmului de modă, oferind recomandări despre cum se pot face filme de impact cu bugete reduse, cum ar trebui comunicate valorile sociale şi sustenabile, dar şi despre modul în care pandemia ar putea schimba filmul de modă.