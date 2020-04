Productia primelor masti de protectie in Romania. Cand vor putea fi folosite?

Ministrul Economiei a precizat ca s-a inceput productia de masti de protectie in Romania si ca din data de 15 aprilie, toti romanii vor avea masti si combinezoane.

A inceput productia mastilor in Romania

Potrivit Digi24, Virgil Popescu a declarat ca a inceput productia de masti de protectie si combinezoane in Romania si ca mai multe firme din tara doresc sa realizeze masti.

Incepand de saptamana viitoare, toti romanii isi vor putea achizitiona masti de protectie si combinezoane.

„Cred ca incepand cu 15 aprilie vom putea produce suficiente masti sa ajunga la populatie si la medici. Cred ca esti mult mai in siguranta din punct de vedere sanitar daca iesi din casa purtand o masca. Producatorii romani sa stie ca au unde sa vanda aceste produse”.

Duminica, ministrul Economiei a postat un mesaj pe Facebook prin care anunta ca mastile de protectie vor ajunge de saptamana viitoare la orice roman din tara.

De asemenea, ministrul le multumeste celor de la Taparo care au inceput productia de masti din Romania.

„Astazi am purtat pentru prima data o masca produsa in Romania! Stiu ca foarte multi le asteptati, aveti nevoie de ele. Vor ajunge la voi, cat de curand! Vor ajunge si la medicii si personalul medical din prima linie. Vreau sa le multumesc inca o data grupului Taparo care au pornit in tara noastra productia de masti. In aceste vremuri de criza s-au gasit solutii la probleme urgente.Impreuna ne facem Romania bine”, a scris Virgil Popescu.

Romania va avea masti de protectie

Ministrul Economiei, Virgil Popescu a postat azi dimineata un mesaj prin care anunta ca productia mastilor a inceput in Romania, iar din 15 aprilie, este posibil sa se utilizeze circa 500.000 de bucati pe zi.

Conform acestuia, instalarea utilajelor a fost pregatita, iar in scurt timp se vor putea produce 150.000 de masti pe zi. Firma Techtex, membra a grupului Taparo, este cea care produc mastile.

„Astazi a inceput productia primelor masti in Romania! Cu toate ”motoarele” turate mergem inainte. S-a inceput instalarea utilajelor si testul de productie. In scurt timp vor produce 150.000 de masti pe zi – peste 4 milioane de masti lunar. Din data de 15 aprilie se va ajunge la 500.000 de bucati pe zi, respectiv 15.000.000 de masti lunar.

Le multumesc celor de la Techtex, membra a grupului Taparo, care produc materialul exterior al mastilor, primele doua straturi, dar de acum si produsul finit. Vom ajuta compania romaneasca sa investeasca in continuare pentru a produce si ultimul strat pentru masti tot in tara noastra. Pentru ca in aceste zile de criza globala avem nevoie de propriile resurse pentru a-i proteja pe romani, pe cei din prima linie. Impreuna facem Romania bine„, a scris Popescu.

Cum trebuie purtate mastile?

Potrivit specialistilor, purtarea mastilor medicale este una dintre cele mai importante masuri de prevenire impotriva coronavirusului.

Masca este un instrument folosit pentru a preveni raspandirea sau transmiterea infectiilor, bacteriilor. Persoanele care ar trebui sa poarte masti sunt cele care au probleme de infectii respiratorii, persoanele care au grija de persoanele bolnave sau personalul medical.

Inaintea de a purta masca, specialistii recomanda sa se deszinfecteze mainile cu solutie de baza de alcool sau apa si sapun. De asemenea, masca trebuie inlocuita cu una noua imediat ce se umezeste de la respiratie.

