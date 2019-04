Productii HBO, Netflix si BBC America se numara printre nominalizarile pentru Peabody Awards

Nominalizările pentru Peabody Awards, premii care recompensează programe de televiziune şi de radio şi alte produse media, au fost anunţate marţi. Între cei 60 de nominalizaţi în categoriile divertisment, ştiri, podcast, web şi documentar, se numără producţii HBO, Netflix şi BBC America, scrie news.ro.

Jurnalistul şi producătorul Ronan Farrow, premiat cu Pulitzer, va fi gazda celei de-a 78-a ediţii a galei premiilor Peabody, care va avea loc pe 18 mai, la New York.

Actriţa Rita Moreno va fi recompensată cu premiul Peabody pentru întreaga carieră.

Nominalizările pentru ediţia din acest an au fost alese de un juriu format din 19 membri din peste 1.200 de producţii înscrise. Dintre aceste selecţii vor fi aleşi 30 de câştigători.

Un număr de 14 producţii au fost nominalizate la categoria Divertisment. Între ele, „Barry”, „My Brilliant Friend” şi „Random Acts of Flyness” - HBO, „Killing Eve” - BBC America, „The Americans” - FX Networks, şi „The End of the Fucking World” - Netflix.

La categoria Documentare au fost selectate 18 producţii, între care „Blue Planet II” (BBC America), „Minding the Gap” (Hulu), „Shirkers” (Netflix) şi „The Facebook Dilemma” (PBS).

Treisprezece producţii au fost alese pentru categoria Ştiri. Între ele se află „Cambridge Analytica” (Channel 4), „Nima Elbagir: Human Rights Reporting” (CNN), „Anatomy of a Killing” (BBC), „CBS News Special: 39 Days” (CBS) şi „Separated: Children at the Border” (PBS).

The New York Times, MSNBC, NPR şi WABE se numără între nominalizaţii la categoria Radio/ Podcast.

Premiile Peabody sunt administrate de Grady College of Journalism and Mass Communication de la University of Georgia.