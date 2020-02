Produs, unic pe piata din Romania: Combustibil maritim cu un continut redus de sulf produs la Petrobrazi

OMV Petrom a dezvoltat la rafinăria Petrobrazi un nou combustibil maritim care susține industria de transport naval în reducerea emisiilor de sulf OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, a dezvoltat, la rafinăria Petrobrazi, un nou combustibil maritim cu conținut redus de sulf, de până la 0,5%. Acest produs este unic pe piața din România.Combustibilul le permite companiilor de transport maritim să reducă emisiile de sulf și să fie in conformitate cu regulile Organizației Internaționale Maritime (IMO) care au intrat în vigoare în 2020. Prima livrare a avut loc în Portul Constanța, la sfârșitul anului trecut. Procesul de obținere a combustibilului maritim cu conținut scăzut de sulf a fost posibil cu ajutorul unei investiții de 3 milioane euro în instalații logistice pentru producție din cadrul rafinăriei Petrobrazi. Implementarea proiectului a durat aproape doi ani. Până la finalul anului trecut, transportatorii maritimi consumau păcură cu un conținut de sulf de 3,5%.Noul combustibil maritim obținut la rafinăria Petrobrazi are un conținut de maximum 0.5% sulf, în conformitate cu standardul IMO pentru limita globală privind conținutul de sulf aplicabilă industriei de transport maritim începând cu acest an. Până la lansarea acestui produs, piața din România era aprovizionată exclusiv din import. De-acum înainte, la rafinăria Petrobrazi, se pot produce anual cel puțin 70Kt de combustibil maritim cu conținut redus de sulf, în funcție de optimizarea producției pentru a satisface cererea și a maximiza valoarea adăugată. OMV Petrom vine în sprijinul industriei de transport maritim cu o soluție sustenabilă, atât economic cât și din perspectiva protecției mediului. Potrivit IMO, prin limitarea la 0.5% a conținutului de sulf din combustibilul maritim folosit de nave, se poate obține o scădere de 77% a cantității anuale de emisii de sulf, ceea ce înseamnă 8.5 milioane de tone metrice de sulf pe an la nivel global. Acest lucru are un impact pozitiv pentru calitatea vieții în comuitățile orașelor portuare și de coastă. Conform datelor Comisiei Europene, 90% din comerțul extern cu mărfuri al Uniunii Europene este maritim și peste 400 de milioane de pasageri tranzitează, anual, porturile europene.Despre OMV PetromOMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o producție anuală de țiței și gaze la nivel de grup de 55,4 milioane bep în 2019. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual și operează o centrală electrică de înaltă eficiență de 860 MW. Pe piața distribuției de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România și țările învecinate prin intermediul a 793 benzinării, la sfârșitul lui 2019, sub două branduri, OMV și Petrom. OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deține 51,011% din acțiunile OMV Petrom. Statul român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, deține 20,639% din acțiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea deține 9,998%, iar 18,352% se tranzacționează liber la Bursa de Valori București și la Bursa de Valori Londra. OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu contribuții de 30,4 miliarde de euro reprezentând taxe, impozite și dividende plătite în perioada 2005 – 2019. Din 2007, OMV Petrom a integrat în strategia sa de business principiile responsabilității corporatiste. În perioada 2007-2019, compania a alocat aproximativ 66 milioane euro pentru dezvoltarea comunităților din România, concentrându-se pe protecția mediului, educație, sănătate și dezvoltare locală.