Produse si servicii de inalta calitate: Rompetrol, o noua statie in judetul Suceava

Rompetrol Downstream, divizia de retail a Grupului KMG International în România, a deschis o nouă stație sub franciza Rompetrol Partener în comuna Pătrăuți, judeţul Suceava. Stația a fost construită și este operată de firma Euro Vasilaș.„Continuăm să ne dezvoltăm rețeaua de stații de carburanți, iar alături de partenerii noștri, succesul este unul garantat. Dovada stau cele 20 de stații preluate sub franciză în ultimii trei ani. Prin programul Rompetrol Partner, reușim să venim în întâmpinarea clienților noștri cu produse și servicii de înaltă calitate, oriunde în țară. Sistemul pe care l-am implementat oferă partenerilor un know-how necesar dezvoltării, într-un business extrem de competitiv și antrenant”, declară Serghei Șevcenco, director general al Rompetrol Downstream.Stația de la Pătrăuți, ridicată cu un efort investițional de circa 1,5 milioane de dolari, oferă clienților, prin trei pompe de ultimă generație (dintre care una cu debit mărit), acces la gamele de carburanți Efix și EfixS – produsele consacrate obținute la Rafinăria Petromidia Năvodari – cea mai mare rafinărie din România și una dintre cele mai moderne din Sud-Estul Europei. Totodată, cei care vor alimenta la stația Rompetrol Partner Pătrăuiți vor putea beneficia de toate facilitățiile regăsite în stațiile Rompetrol – plată prin sistemul Fill&Go și servicii de retail la standardele brandului.Stația este prevăzută și cu un punct de alimentare GPL, o spălătorie automatizată pentru turisme și camioane, zonă de magazin și restaurant, având în vedere poziția stației, între localitățiile Suceava și Rădăuți, pe drumul European Express 85, cel mai important din regiunea Moldovei. Mai mult, stația beneficiază și de o parcare cu întindere mare, special concepută pentru mașinile de tonaj care traversează zona. Investiția are și un impact social, prin crearea unui număr de 30 de locuri de muncă, dar și prin impozitele locale generate de activitatea stației.Lansat în 2002, conceptul Rompetrol Partner a fost menit să aducă pe piața din România un model de business coerent, dar și dezvoltarea unei relații echilibrate și benefice pentru ambele părți implicate – pentru Rompetrol, extinderea rețelei de stații de carburanți în toată țara, iar pentru partener, posibilitatea de modernizare a stației și de creștere a cifrei de afaceri prin asocierea cu unul dintre cele mai importante branduri din România.Intrarea sub umbrela Rompetrol se traduce în aprovizionarea cu carburanți de calitate Efix și EfixS, suport în standardele de operare, instruire complexă a angajaților și acces la campaniile naționale de marketing. Totodată, stațiile partner sunt rebranduite cu sprijinul Rompetrol și adăugate în sistemul integrat de gestiune al vânzării de carburanți.„Putem spune că suntem martorii unei creșteri în tandem, atât a brandului Rompetrol, cât și a francizei Rompetrol Partner. Acest lucru ne motivează să continuăm trendul ascendent, iar planul pentru următorii 5 ani este să parafăm cel puțin 7 parteneriate noi în fiecare an. Este un ritm alert, dar realizabil, ținând cont de popularitatea în creștere a brandului Rompetrol, care în 2019 a intrat în Top10 la nivel național, potrivit specialiștilor”, adaugă Serghei Șevcenco, Director General al Rompetrol Downstream.Conceptul nou de care se bucură stațiile Rompetrol, dezvoltat și implementat în urmă cu șase ani, s-a transferat și către parteneri. Conform studiilor interne, clienții sunt încântați de noua înfățișare a stațiilor, iar recunoașterea mărcii Efix ca lider în rândul brandurilor de carburanți, notorietatea mărcii Rompetrol, dar și dublarea popularității serviciului Fill&Go, sunt argumentele creșterii satisfacției în rândul clienților.Rompetrol Downstream opera la final lunii iulie 939 de puncte de comercializare carburanți (stații proprii, stații Rompetrol Partner, stații Rompetrol Expres, baze interne de 9 și 20 de metri cubi), în creștere cu 70 de unități comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. La acestea se adaugă și 6 depozite de carburanți (Arad, Craiova, Mogoșoaia, Simleul Silvaniei, Vatra Dornei și Zărnești), dar și cele 3 stații de îmbuteliere a gazului petrolier lichefiat (Bacău, Arad și Pantelimon).Rompetrol Downstream împreună cu Rompetrol Gas au reușit în perioada ianuarie - iunie 2019 o creștere cu 7% a cantităților totale de carburanți comercializați (benzină, motorină, GPL) pe plan intern.Pe segmentul de retail, companiile au consemnat în primele luni ale lui 2019 o majorare cu 8% vânzărilor. Evoluția a fost susținută de proiectele de dezvoltare intensivă si extensivă, marketing, dar și de o creștere importantă pe segmentul NFR (non-fuel retail), care au dus la optimizarea și reducerea costurilor operaționale.Un factor important al creșterilor cantităților vândute și a valorii obținute este reprezentat de carburanții produși la rafinăria Petromidia Năvodari, care prin programele de investiții în modernizarea și conformarea instalațiilor sale, reușește constant să se mențină la standarde înalte de calitate.Sursa foto. Rompetrol