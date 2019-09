Produsele din Romania, mai slabe calitativ decat cele din alte state membre UE. Analiza ANPC

Avand in vedere existenta suspiciunilor privind calitatea unor produse comercializate pe piata Uniunii Europene, respectiv a existentei unor diferenţe între produse prezentate ca fiind identice, comisarii din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor au desfasurat actiuni de verificare in vederea compararii parametrilor declarati prin etichetare in cazul produselor comercializate in România şi în celelalte […]