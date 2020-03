Prof.Dr. Olga Simionescu: Numarul deceselor va crește in Romania

Prof.Dr. Olga Simionescu, de la Top Derm Clinics și șef al Secției Dermatologie I a Spitalului Clinic Colentina din București susține că deocamdată în România numărul de decese este unul scăzut – 1,21 rata de mortalitate, dar cu siguranță numărul victimelor va crește din mai multe motive:

”8 decese azi la noi, deocamdata la pacienti varstnici cu comorbiditati. Numarul lor va mai creste, din multe motive: a crescut puterea de testare, a inceput transmiterea intracomunitara, vine Pastele si se intorc romanii din zonele afectate, susține reputatul medic.

Medicul susține că ar fi fost foarte bine dacă autoritățile i-ar fi oprit la granițe pe cei veniți din zonele de risc și ținuți în carantină acolo:

”Ca tot m-a intrebat cineva din presa ieri ce as face daca as putea, ei bine, as pune corturi mari la granita si as tine acolo lumea in carantina, in conditii foarte bune. At the end of the day ne intereseaza rata de mortalitate, in comparatie cu alte tari: 1,21% Romania fata de 0.41% Germania si 9,5% Italia. Deocamdata”, susține Prof.Dr. Olga Simionescu pe pagina personală de Facebook.

Cât despre ce urmează, Prof.Dr. Olga Simionescu îl citează pe un reputat virusolog german care spune simplu: Nu știu”

”Il urmaresc pe Christian Drosten de la nemti, un virusolog expert care face ca lucrurile sa fie tinute sub control la ei, dupa cum arata rata de mortalitate; el are puterea sa afirme la anumite intrebari: nu stiu, fiind unul dintre corifeii lumii in materie de virusuri. Admite ca nu le stie pe toate, evident ca nu mai are nevoie de validare, de acolo din laboratoarele lui S.F.”